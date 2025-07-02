В Ленинском округе установили «умные» мусорные контейнеры

Подмосковный Ленинский городской округ стал экспериментальной площадкой для внедрения системы автоматического контроля наполняемости мусорных контейнеров. На емкости будут устанавливать умные цифровые датчики для дистанционного мониторинга ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Новые технологии начал применять Каширский региональный оператор. Датчики уже появились на бункере для сбора отходов в деревне Петрушино. Этот метод позволит своевременно информировать возчиков о наполняемости тары и избежать переполнения, а также загрязнения территории», — рассказали в пресс-службе Ленинского округа со ссылкой на сотрудников министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Суть нововведения заключается в том, что система дистанционного контроля использует ультразвуковое измерение содержимого баков и автоматически передает данные на сервер регионального оператора. Основная задача эксперимента — повысить эффективность и качество вывоза отходов в регионе. Если пилотный проект будет реализован успешно, то умные датчики начнут следить за порядком на контейнерных площадках по всему Подмосковью.

Ленинский округ также стал одним их первых муниципалитетов, где своевременному вывозу мусора начал способствовать искусственный интеллект: им оборудованы камеры видеонаблюдения «Безопасного региона», установленные вблизи контейнерных площадок. Система автоматически направляет данные в ГАИ, где применяют штрафные санкции к владельцам автомобилей, мешающих проезду мусоровывозящей техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.