Инженеры РФ создали дрон-перехватчик «Дилдолет» из частей дронов ВСУ

Российские инженеры нашли применение частям сбитых украинских дронов. Из них собрали новый беспилотник для перехвата вражеских объектов, который назвали «Дилдолет» из-за формы и принадлежности запчастей к Вооруженным силам Украины (ВСУ), пишет Mash .

Предварительно известно, что инженерам потребовалась всего неделя, чтобы создать «Дилдолет», который будут использовать против украинских беспилотников. Работать над проектом стали, когда увидели цены на аналогичные устройства.

В итоге специалисты использовали электронику из сбитых украинских дронов, а поврежденные лопасти и другие детали создали с помощью 3D-принтера.

Инженеры из команды Vектор отметили, что если «Дилдолет» собирать с нуля, то его стоимость будет варьироваться от 20 до 40 тысяч рублей за единицу. Если же в производстве использовать детали сбитых украинских беспилотников, то цена за единицу сократится в разы и составит всего 1,5 тысячи рублей.