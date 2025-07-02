Инженеры РФ создали дрон-перехватчик «Дилдолет» из частей дронов ВСУ
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Российские инженеры нашли применение частям сбитых украинских дронов. Из них собрали новый беспилотник для перехвата вражеских объектов, который назвали «Дилдолет» из-за формы и принадлежности запчастей к Вооруженным силам Украины (ВСУ), пишет Mash.
Предварительно известно, что инженерам потребовалась всего неделя, чтобы создать «Дилдолет», который будут использовать против украинских беспилотников. Работать над проектом стали, когда увидели цены на аналогичные устройства.
В итоге специалисты использовали электронику из сбитых украинских дронов, а поврежденные лопасти и другие детали создали с помощью 3D-принтера.
Инженеры из команды Vектор отметили, что если «Дилдолет» собирать с нуля, то его стоимость будет варьироваться от 20 до 40 тысяч рублей за единицу. Если же в производстве использовать детали сбитых украинских беспилотников, то цена за единицу сократится в разы и составит всего 1,5 тысячи рублей.