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В Солнечногорске приступили к монтажу новых котлов на котельной

В городском округе Солнечногорск продолжают плановые работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. В Миронцеве специалисты начали монтаж двух новых котлов на котельной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация «ЕКС» прошла инструктаж и уже приступила к установке оборудования. Параллельно проводят ремонт деаэратора и системы химводоподготовки.

«Сейчас особое внимание уделяем котельным и тепловым сетям, где в прошедший отопительный сезон были проблемы. Специалисты активно проводят работы в рамках контракта. На данный момент производят замену загрузки в фильтрах системы химводоподготовки. Также в Миронцево обновят порядка трех километров сетей теплоснабжения», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Установка новых котлов обеспечит повышение надежности теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон. Работы ведут в соответствии с планом и графиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.