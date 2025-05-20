В Королеве пройдет фестиваль мотокультуры «Мото-фристайл»

Помимо областного мероприятия с 17 до 18 часов любителей экстрима и зрелищных шоу ждет фестиваль мотокультуры «Мото-фристайл» под руководством чемпиона России, победителя этапов чемпионатов Европы и Мира, основоположника фристайл-мотокросса в России Алексея Колесникова.

Также неделя будет насыщенной и на системные мероприятия. На спортивной повестке недели в парке ежедневно проходят занятия по настольному теннису и игре в паддл. Занятия проходят ежедневно в Центральном городском парке в зоне воракута или на арт-веранда с 10 до 20 часов.

21 мая, в среду, приглашаем жителей принять участие в семейной мастерской, которая традиционно пройдет в 12 часов в молодежном центре «Космос», и попробовать свои силы в игре на ударных в 16 часов на ротонде «Территория космоса».

Также будет открыт сезон концертно-танцевальных программ Королевского духового оркестра по средам и пятницам с 18 до 19 часов на Ротонде «Территория космоса».

По четвергам для всех любителей народной музыки на арт-веранде будет выступать ансамбль «Сувенир» с 18 до 19 часов.

23 мая традиционно пройдет киновечер в молодежном центре «Космос», где будем смотреть и обсуждать фильм «Чума. Хроники Третьего рейха».

В парке «Костино» и сквере у пруда мкр. Юбилейный так же насыщены интерактивными программами для семейного досуга: четверг и суббота на арт-веранде в парке «Костино», в субботу — на эко-сцене сквера у пруда.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.