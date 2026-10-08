В Королеве продолжают благоустраивать сквер на проспекте Космонавтов

Готовность сквера на проспекте Космонавтов в Королеве достигла 45%. Рабочие готовят инфраструктуру для освещения и видеонаблюдения, обустраивают пешеходные дорожки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сквер на проспекте Космонавтов в Королеве обновляют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Готовность объекта составляет 45%.

Рабочие завершают подготовительные работы по монтажу закладных деталей и прокладке кабельных линий для освещения и видеонаблюдения. Одновременно на пешеходных дорожках укладывают тротуарную плитку и асфальт.

В сквере установят современное энергоэффективное освещение, систему видеонаблюдения для повышения безопасности, новые скамейки и урны. Также предусмотрено комплексное озеленение территории. Обновленное пространство будет предназначено для прогулок и отдыха жителей города.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.