В Королеве продолжается шестая выездная смена образовательного проекта «ШАГ»

Более 70 учеников городских школ проводят эту неделю на образовательной смене в санатории-профилактории «Подлипки», передает пресс-служба администрации городского округа Королев.

Каждый день расписан по минутам, основное время, конечно, занимают лекции и практические занятия по подготовке к олимпиадам разного уровня, которые проводят сильнейшие преподаватели из МФТИ, Физтех-лицея им. Капицы, академии «Взлет» и городских школ.

Помимо образовательного процесса, для ребят подготовили мастер-классы и встречи, квиз «Достижения России», а также развлекательные и оздоровительные программы.

Также для «шаговцев» проводят встречи с интересными людьми. Так, ребята пообщались с Евгением Прокопьевым (российский кандидат в космонавты-испытатели отряда ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина») инженером-испытателем ПАО РКК «Энергия им. С.П.Королева».

Не забывают и про оздоровление — школьники с удовольствием посещают сеансы ароматерапии и пьют кислородные коктейли.

Напомним, проект «ШАГ» — Школьная Академия Главы — стартовал в Королеве в 2022 году по инициативе Главы города Игоря Трифонова. Традиционно для них подготовлены интенсивы по 8 предметам: математике, физике, информатике, физкультуре, русскому и английскому языкам, биологии и химии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.