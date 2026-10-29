В Королеве припаркованные машины преградили пожарным путь на вызов

Пожарные столкнулись с заблокированным проездом во дворе дома № 30 на Пионерской улице в Королеве, когда спешили на вызов. Одного из водителей привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Припаркованные автомобили помешали проезду пожарной техники во дворе дома № 30 на Пионерской улице. Водителя одной из машин привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.4.

По данным МЧС, пожарные ежедневно сталкиваются с заблокированными подъездами к многоэтажным домам. Неправильная парковка мешает движению пожарных автомобилей и скорой помощи, ограничивает доступ к школам, детским садам и пожарным гидрантам.

Спецтехнике необходимо пространство для маневрирования и развертывания. Заставленные проезды осложняют работу пожарных и снижают оперативность тушения. Препятствием для спецтранспорта также могут стать шлагбаумы и другие ограждения на придомовых территориях.

Пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, запрещает использовать площадки для пожарной техники для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций. Нельзя перекрывать проезды предметами, в том числе припаркованными машинами, или ограничивать их посадкой крупногабаритных деревьев.

За парковку на площадках для пожарной техники, разворотных площадках и перекрытие внутридомовых проездов предусмотрены административная ответственность и штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.