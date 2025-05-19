В Королеве построят новый детский сад с фасадами в бронзовом оттенке

Мособлархитектура одобрила облик дошкольной образовательной организации, которая планируется к строительству в городе Королев, на улице Тихонравова, вблизи дома № 35. Объект станет частью обновленной городской инфраструктуры в рамках реализации программы реновации жилого фонда Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По проекту новый детский сад общей площадью более 4000 квадратных метров рассчитан на 225 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 9 групп детей от 2 до 7 лет», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

По информации застройщика, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Здание представляет собой основной трехэтажный объем с примыкающим к нему одноэтажным встроенно-пристроенным блоком.

Объемно-планировочная структура дошкольного учреждения организована в соответствии с функциональным назначением помещений. В трехэтажной части расположены групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также медицинский блок. Одноэтажная часть отведена под пищеблок общего цикла.

«Проект отличается лаконичными, но выразительными архитектурными решениями. Чистота линий подчеркнута игрой фактур и оттенков. Нижние этажи, подчеркнуто белоснежные, придают зданию монументальность. Верхние уровни демонстрируют металлические фасадные ламели бронзового оттенка, дополненные оконными проемами, обрамленными порталами насыщенного желтого цвета. Эти яркие акценты, словно вспышки на сдержанном фоне, создают тон композиции: жизнерадостный и энергичный», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Плоская кровля детского сада станет самостоятельным архитектурным элементом: ее украсит покрытие с геометрическим орнаментом, который визуально соединит здание с пешеходными и игровыми зонами.

Входные группы будут оборудованы легкими козырьками из закаленного стекла, которые обеспечат защиту от непогоды и добавят пространству легкости и проницаемости. Входы выполнят с уровня земли, без ступеней и пандусов, с учетом организации «безбарьерной» среды.

В рамках комплексного благоустройства прилегающей территории запланировано озеленение с посадкой декоративных кустарников и деревьев, организация общих спортивных и игровых зон, групповых площадок с теневыми навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.