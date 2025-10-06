В Королеве после реконструкции открыли сквер у РКК «Энергия»

Сквер, расположенный в Королеве у крупнейшего в стране предприятия космической отрасли РКК «Энергия», в 2024 году стал победителем голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». А в октябре 2025 года обновленное пространство открыли для горожан, сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновленную площадку сразу же облюбовали городские творческие коллективы — в честь открытия сквера они продемонстрировали свои лучшие номера.

В ходе реконструкции в сквере отремонтировали все пешеходные дорожки, оборудовали современную систему освещения и видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Установили удобные скамейки, элементы навигации, велопарковку, а также тематическую экспозицию, посвященную деятельности легендарной ракетно-космической корпорации и выдающимся ученым и конструкторам, имена которых навсегда вписаны в историю освоения космоса.

В центральной части общественного пространства появился еще один специальный «космический» памятный элемент — знак «Нулевой километр», который символизирует старт космической эры человечества, начало которой было положено именно в наукограде Королеве.

Особое внимание при благоустройстве уделили озеленению: привели в порядок существующие зеленые насаждения, а также дополнительно высадили около 100 молодых деревьев и кустарников и разбили яркие цветочные клумбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.