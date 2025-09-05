В Королеве полностью обновляют пешеходный мост через Акуловский водоканал

Пешеходный мост через Акуловский водоканал, по которому можно пройти от станции Подлипки Дачные к Комитетскому лесу, микрорайонам Болшево и Юбилейный, пользуется большой популярностью у жителей города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ежедневно здесь проходят тысячи королевцев.

За годы эксплуатации элементы конструкции моста износились, локальный ремонт уже не позволял поддерживать его в нормативном состоянии, от горожан поступали жалобы, поэтому глава Королева принял решение полностью заменить мост и сделать его комфортным для жителей.

Подготовительные работы на объекте уже проведены, а с 8 сентября специалисты приступят к демонтажу и установке новых элементов. Они полностью заменят покрытие моста, ступени и перила, а также оборудуют удобные пандусы для мам с колясками и маломобильных жителей.

На время ремонта мост будет закрыт, поэтому королевцев просят предусматривать другие пути в микрорайоны. Пользоваться обновленным мостом жители смогут уже к концу октября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.