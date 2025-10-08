В Королеве появится разноуровневый пешеходный переход через ж/д пути

В Королеве приступили к строительству нового пешеходного перехода у станции Подлипки Дачные — одной из самых востребованных у горожан. Специалисты уже подготовили площадку для проведения работ, привезли необходимые материалы, строительную технику, установили ограждения и дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Переход будет разноуровневым, с двумя павильонами и сходом на платформу станции Подлипки Дачные. Для маломобильных жителей предусмотрены лифты и пандусы. Общая протяженность перехода составит более 83 метров с учетом лестничных сходов.

Новая пешеходная коммуникация позволит не только комфортно и безопасно добираться до железнодорожной платформы, но и свяжет между собой крупные микрорайоны города — центральный, Юбилейный, Завокзальный. С просьбой о строительстве перехода к городским и региональным властям не раз обращались жители.

Работы будут проводиться в рамках региональной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Завершить строительство планируют в сентябре следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.