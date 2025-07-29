В Королеве открыли новый офис МосОблЕИРЦ

Новое просторное помещение — еще один клиентский офис королевского информационно-расчетного центра — открылось в одном из центральных районов города на улице Исаева, 11, рядом с железнодорожной станцией и автобусными остановками. В торжественной церемонии принял участие глава Королева Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открывшийся офис — самый большой в городе. Здесь работают 17 окон приема, в которых можно получить консультацию по начислениям за жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, заказать услуги по поверке и замене счетчиков воды и отопления, а также вместе с сотрудниками открыть личный кабинет. Основное внимание — на оперативность и удобство получения услуг.

Зона ожидания офиса рассчитана на более 50 человек, оборудована системой электронной очереди. Для тех, кто не хочет ждать, установлены терминалы самообслуживания для оплаты и передачи показаний.

Королевское территориальное управление МосОблЕИРЦ работает в наукограде с 2015 года, и сегодня является платежным агентом 15 управляющих и 4 ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с отходами, регионального Фонда капремонта, а также таких крупных поставщиков, как «Мосэнергобыт» и «Мособлгаз».

Подразделение обслуживает более 120 тысяч лицевых счетов — свыше 90% от общего количества в городе. Работу выполняет 51 сотрудник, 30 из которых занимаются непосредственным приемом жителей как очно, так и дистанционно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

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