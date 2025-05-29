В Королеве открыли мемориальную доску Герою СССР Петру Андрееву

Память героя почтили глава Королёва Игорь Трифонов и родные Петра Кузьмича — дочь Марина и внуки.

В армию Петра Андреева призвали в 1941 году. Так как до службы он занимался в аэроклубе, направили учиться в Пермскую военную авиационную школу, а потом — на фронт. В действующей армии Петр Кузьмич служил в должности заместителя командира эскадрильи 683-го штурмового авиационного полка (335-я штурмовая авиационная дивизия, 3-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт).

Молодой пилот был высочайшим мастером своего дела, а еще отличался решительностью и храбростью, брал на себя самые сложные задачи и смело шел на риск. Совершив более 130 боевых вылетов, приняв участие в 14 воздушных боях с истребителями противника, он не допустил ни одного поражения, ни одного случая потери своего самолёта.

Немцы боялись наших штурмовиков. И не зря: только Петр Андреев на своем самолете уничтожил свыше ста единиц техники, два железнодорожных эшелона, 14 артиллерийских и минометных батарей. А в апреле 1944 года, когда его группа вела разведку над территорией противника и обнаружила колонну техники, Андреев, мастерски обогнав колонну, с первого же захода разрушил мост, к которому направлялась техника.

На фюзеляже самолета будущего Героя СССР было написано: «За Зину Туснолобову!». Эта девушка была санинструктором, вынесла с поля боя 128 бойцов, а в 1943 году была тяжело ранена, осталась жива, но потеряла руки и ноги. Историю девушки летчики узнали после ее опубликованного письма с призывом к фронтовикам отомстить врагу. Подвиг Зины произвел большое впечатление на летчика Андреева, так на его самолете появилась надпись. А в 1965 году Петр Кузьмич даже лично встретился с Зинаидой Туснолобовой, которая к тому времени тоже была уже Героем СССР.

Самому же Петру Кузьмичу звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» было присвоено 29 июня 1945 года.

После войны Петр Кузьмич продолжил службу в ВВС, уволился в 1952 году в звании полковника. Жил в подмосковном Калининграде (сейчас Королёв), работал на градообразующем предприятии «Энергия», был секретарем парткома, вел большую патриотическую работу.

«Для него не было чужой беды, боль других людей воспринимал как свою, всегда был готов помочь, поддержать всех, кто рядом», — вспоминает дочь Петра Кузьмича Марина, которая как и вся дружная семья Героя очень гордится прославленным летчиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.