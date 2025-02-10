В Королеве обустроят 12 «народных троп» в 2025 году
Фото - © Администрация г.о. Королёв
В Королеве продолжается программа благоустройства «народных троп». Ее задача — обустроить пешеходные дорожки во дворах, а также создать и обустроить пешеходные маршруты, уже протоптанные людьми, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
С начала реализации программы в городе обустроили 30 пешеходных дорожек. В этом году работа продолжится. В приоритете — дорожки к автобусным остановкам, школам, поликлиникам и другим социальным объектам.
Новые удобные пешеходные дорожки появятся по следующим адресам:
- микрорайон Первомайский, Большой тупик, дом 1/5;
- улица Пушкинская, дом 3;
- вдоль улицы Болшевская;
- улица Пионерская, дом 20;
- улица Чайковского, дом 24;
- проспект Космонавтов, дом 40;
- проспект Королева, дома 2А, 6А, 6В;
- от дома 18/3 по улице Комитетский лес до дома 15 по улице Пушкинская;
- от дома 1 по Калининградскому проезду;
- от дома 7 по улице Кооперативной до улицы Исаева;
- между домами 3 и 5 по улице Корсакова;
- от ж/д переезда по улице Станционной, 73 до остановки «Станционная улица».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.