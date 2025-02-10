В Королеве обустроят 12 «народных троп» в 2025 году

В Королеве продолжается программа благоустройства «народных троп». Ее задача — обустроить пешеходные дорожки во дворах, а также создать и обустроить пешеходные маршруты, уже протоптанные людьми, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала реализации программы в городе обустроили 30 пешеходных дорожек. В этом году работа продолжится. В приоритете — дорожки к автобусным остановкам, школам, поликлиникам и другим социальным объектам.

Новые удобные пешеходные дорожки появятся по следующим адресам:

микрорайон Первомайский, Большой тупик, дом 1/5;

улица Пушкинская, дом 3;

вдоль улицы Болшевская;

улица Пионерская, дом 20;

улица Чайковского, дом 24;

проспект Космонавтов, дом 40;

проспект Королева, дома 2А, 6А, 6В;

от дома 18/3 по улице Комитетский лес до дома 15 по улице Пушкинская;

от дома 1 по Калининградскому проезду;

от дома 7 по улице Кооперативной до улицы Исаева;

между домами 3 и 5 по улице Корсакова;

от ж/д переезда по улице Станционной, 73 до остановки «Станционная улица».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.