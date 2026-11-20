Жители Королева 19 ноября обратились на прием выездной администрации в ДиКЦ «КОСТИНО» с вопросами содержания домов, благоустройства дворов и работы управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Большинство обращений на встрече в формате «Выездная администрация» касалось сферы ЖКХ. Жители обсуждали содержание многоквартирных домов, благоустройство придомовых территорий и работу управляющих компаний.

Жительница дома на улице Пионерской пожаловалась на стихийный проезд автомобилей через двор. По ее словам, это угрожает безопасности жильцов, особенно детей и пожилых людей. Она попросила ограничить сквозной проезд.

В ближайшее время комиссия обсудит возможность установки запрещающего знака при въезде во двор с улицы Ленина.

Приемы выездной администрации проходят в Королеве два раза в месяц. Дату и место следующей встречи опубликуют на официальных ресурсах администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.