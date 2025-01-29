В Королеве обновят 13 детских площадок в 2025 году
Фото - © Администрация г.о. Королёв
В Королеве продолжается обновление детских игровых комплексов: 13 новых площадок будут установлены во дворах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Все площадки в наукограде устанавливаются по современным стандартам, игровые элементы изготовлены из качественных и безопасных материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТа, и безопасны для детей. Особое внимание уделяется безопасности: оборудуются освещение и видеонаблюдение, по периметру устанавливается ограждение, скамейки и урны.
Новые площадки появятся по адресам:
- проспект Королева, д. 3А;
- проспект Королева, д. 2;
- Октябрьский бульвар, д. 3;
- ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2;
- ул. Героев Курсантов, д. 23;
- мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 7/9;
- ул. Мичурина, д. 9А;
- мкр. Текстильщик, ул. Советская, д. 30/28А;
- ул. Гагарина, д. 34, 36;
- ул. Комитетская, д. 7;
- пр-кт. Космонавтов, д. 37 к1,2;
- ул. Горького, д. 79 к18, 19, 21;
- ул. Советская, д. 24.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.