В Королеве обновят 13 детских площадок в 2025 году

В Королеве продолжается обновление детских игровых комплексов: 13 новых площадок будут установлены во дворах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все площадки в наукограде устанавливаются по современным стандартам, игровые элементы изготовлены из качественных и безопасных материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТа, и безопасны для детей. Особое внимание уделяется безопасности: оборудуются освещение и видеонаблюдение, по периметру устанавливается ограждение, скамейки и урны.

Новые площадки появятся по адресам:

проспект Королева, д. 3А;

проспект Королева, д. 2;

Октябрьский бульвар, д. 3;

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2;

ул. Героев Курсантов, д. 23;

мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 7/9;

ул. Мичурина, д. 9А;

мкр. Текстильщик, ул. Советская, д. 30/28А;

ул. Гагарина, д. 34, 36;

ул. Комитетская, д. 7;

пр-кт. Космонавтов, д. 37 к1,2;

ул. Горького, д. 79 к18, 19, 21;

ул. Советская, д. 24.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.