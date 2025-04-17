В Королеве начались работы по созданию второго в городе «Вечного огня»

Мемориал «Вечный огонь» появится в самом крупном микрорайоне Королева — Юбилейном. Пламя, символизирующее вечную память о героях, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины, зажжется впервые в истории района. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мемориал установят в сквере у памятника Защитникам Отечества, который был открыт в микрорайоне в честь 60-летия Победы, 9 мая 2005 года и с тех пор остается главной точкой притяжения жителей в памятные даты. Автор монумента — скульптор, почетный член Российской академии художеств Вячеслав Семенович Пилипер.

Сейчас в сквере проводят земляные работы — специалисты прокладывают газопровод и готовятся к технологическому присоединению будущего мемориала к газораспределительной сети. После этого приступят к установке конструкции горелки и других элементов.

Мемориал будет выполнен из красного полированного гранита, на котором будет расположена металлическая звезда золотистого цвета и ветроустойчивая газовая горелка. Пробный технический запуск и проверку газового оборудования проведут уже к концу апреля.

Первый «Вечный огонь» появился в Королеве в 2015 году на территории главного городского символа боевой славы — Площади Победы, где установлена скульптурная композиция, посвященная памяти калининградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.