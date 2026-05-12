В Королеве на неделе пройдут экопрогулки и концерты в парках

Парки Королева на этой неделе проведут серию мероприятий для детей и взрослых в Центральном городском парке и парке «Костино», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном городском парке со вторника по пятницу с 17:00 в молодежном центре «Космос» будут проходить вечера настольных игр, творческие мастер-классы и кинопоказы.

В субботу в 14:00 на Арт-веранде откроется фестиваль мастер-классов «Дети — детям», где юные участники представят собственные программы. В 19:30 в павильоне Познания состоится «Астроурок», посвященный звездам, планетам и устройству Вселенной. В воскресенье в 18:00 на Ротонде выступит Королевский духовой оркестр с концертной программой.

В парке «Костино» во вторник в 17:00 начнется развлекательная программа для детей, в 17:30 — экопрогулка «Наш парк». Одновременно стартует мастер-класс по настольному теннису. В субботу с 15:00 здесь пройдет детская программа ко Дню музеев, а в 15:30 всех желающих приглашают на экопрогулку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.