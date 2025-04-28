В Королеве на голосовании за благоустройство представлены 6 общественных пространств

В Московской области стартовало Всероссийское онлайн — голосование за благоустройство территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

До 12 июня жители Королева могут принять участие в голосовании и определить, какие общественные территории будут обновлены в 2026 году. От нашего города на голосование представлены 6 территорий:

Центральный городской парк культуры и отдыха;

Территория Старого парка, расположенного в границах улиц Большая Комитетская, М. М. Глинкина, Нестеренко и Папанина микрорайона Юбилейный;

Сквер Ветеранов труда, вблизи д. 2А по ул. Циолковского;

Сквер вблизи д. 5А по ул. Тарасовская, мкр. Текстильщик;

Бульварная часть проспекта Королева;

Благоустройство территории у д. 2 по ул. Трудовая.

К участию в голосовании приглашаются королёвцы, достигшие 14-летнего возраста. Им предлагается выбрать одно из шести общественных пространств, которое, по их мнению, нуждается в первоочередном обновлении.

За последние годы в наукограде обновились сквер имени Лизы Чайкиной, парк Усадьбы А. Н. Крафта, в микрорайоне Юбилейный сквер Тенистый, сквер им. Академика В. Я. Бруя и им. В. И. Ленина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.