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В Королеве девять школьников получили первые паспорта

Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в молодежном центре «Космос» в Королеве. Девять школьников получили главный документ гражданина России из рук заместителя главы города Михаила Криворучко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония состоялась в молодежном центре «Космос». С важным событием подростков поздравил заместитель главы города Михаил Криворучко. Он вручил ребятам паспорта гражданина Российской Федерации.

В подарок школьники получили Конституцию РФ, обложки для паспортов и поздравительные открытки от губернатора Московской области. Почетным гостем мероприятия стал депутат Московской областной думы Сергей Керселян. Он обратился к подросткам с напутственными словами и пожелал им успехов на новом этапе жизни.

Торжественные вручения паспортов стали в Королеве традицией. За все время проведения таких церемоний первые документы в праздничной обстановке получили более 600 юных жителей города.

Получить паспорт в торжественной обстановке может любой подросток наукограда. Для этого необходимо обратиться в МФЦ не позднее чем через 90 дней после достижения 14-летнего возраста.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.