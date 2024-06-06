В Королеве детская хоровая школа «Подлипки» отметит 60-летний юбилей в этом году

Королевская детская хоровая школа «Подлипки» входит в ТОП-50 лучших детских школ искусств России. Здесь обучается 950 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Королева.

Здание, в котором располагается Хоровая школа «Подлипки», было построено в 1929 году как клуб орудийного завода № 8 имени М. И. Калинина, долгое время здесь действовали разные творческие кружки. С 1943 по 1960 годы в клубе работал выдающийся дирижер, Заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Чмырев, создавший первый в городе детский хор, который стал известен на всю страну.

В 1964 году в клубе открылась первая хоровая студия «Подлипки», которой более 30 лет руководил заслуженный деятель искусств РФ, Почетный гражданин города Королева Борис Толочков.

Ученики школы являются участниками сводного Детского хора России с момента его создания в 2013 году. Хоровые коллективы школы постоянно становятся лауреатами и победителями престижных московских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Только в 2023 году юные ученики школы приняли участие более чем в 203 конкурсах и фестивалях, завоевали более 560 наград. А талантливые выпускники продолжают обучение в престижных музыкальных вузах, в том числе в музыкальном училище имени Гнесиных.

Благодаря поддержке губернатора Московской области, в 2018 году в здании хоровой был проведен первый за 90 лет капитальный ремонт и переоснащение, приобретены новые музыкальные инструменты и даже концертный духовой орган.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.