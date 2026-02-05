В Королеве 6, 13 и 15 февраля проведут экоакции по сбору вторсырья

Жители и предприятия Королева смогут сдать макулатуру и пластик на переработку 6, 13 и 15 февраля в рамках экоакций «Эстафета добра», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

6 февраля акция пройдет у ЦНИИМАШ: с 7:30 до 8:30 на главной проходной по адресу улица Пионерская, 4, и у проходной ЦУП на улице Богомолова. В этот же день вторсырье можно сдать в сквере на улице Ленина, 4а.

13 февраля сбор организуют в сквере у второй проходной на улице Грабина, 2А, на парковке. Время приема — с 7:00 до 9:00, чтобы участники могли сдать отходы по пути на работу.

15 февраля акция продолжится в других точках города. Участники смогут сдать макулатуру, пластиковые бутылки и крышечки на переработку.

Все собранные экобаллы от переработки сырья направят на приобретение оборудования и товаров для детского отделения городской клинической больницы Королева.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.