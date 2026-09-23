В Королеве 26 сентября высадят деревья и кустарники в сквере Болшева

Основной день акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» пройдет 26 сентября. В 10:00 на Центральной площадке в сквере вдоль улицы Пушкинской в микрорайоне Болшево начнется высадка пяти маньчжурских орехов, 15 туй и 20 форзиций. Присоединиться могут все желающие.

Волонтеры и жители уже высадили 130 кустарников у домов № 12 и 14 на Ленинской улице: каспийскую иву, белый дерен, спирею Дугласа и кустарниковую лапчатку. В «Тенистом парке» микрорайона Юбилейный посадили 23 саженца клена гиннала, белого дерена, снежноягодника и венгерской сирени.

Всего в рамках акции на 42 общественных пространствах Королева планируют высадить более 650 саженцев. Среди них — липы, боярышники, клены, туи, рябины, яблони, сирень, гортензии, можжевельники, барбарисы и форзиции. Акция в Подмосковье продлится до 30 сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.