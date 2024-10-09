В конкурсе «Педагогический дебют» участвуют 26 учителей из Сергиева Посада

Учителя начальных классов, истории, русского, английского и китайского языков, математики, физики, географии, физической культуры, музыки, изобразительного искусства, труда, педагогический стаж которых не превышает 3-х лет, принимают участие в муниципальном этапе конкурса. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Торжественное открытие смотра провела заместитель главы-начальник управления образования Ольга Дударева.

В рамках конкурса молодым специалистам предстоит подготовка презентации из опыта работы «У меня это хорошо получается», проведение учебного занятия и публичное выступление. Победитель примет участие в областном конкурсе в ноябре этого года.

«Для меня, как для молодого учителя, это первое участие в подобном конкурсе и большая честь представлять свою школу. Несмотря на волнение и переживания, я постараюсь сделать все возможное, чтобы достичь высоких результатов, ведь для меня самое главное — развитие и успех моих учеников», — поделилась Екатерина Ермакова, учитель начальных классов школы № 19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.