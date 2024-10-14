В компании внедрили решение для управления рисками и контрольными процедурами

Ведущая продуктовая розничная компания Х5 Group внедрила отечественную GRC-платформу ОАЗИС для автоматизации процессов внутреннего аудита, комплаенс, риск-менеджмента и внутреннего контроля. Оно было разработано «Т1 Иннотех», передает пресс-служба компании.

Платформа расширила функциональные возможности заказчика и обеспечила автоматизацию части процедур, которые ранее выполнялись вручную, в том числе долгосрочное планирование проверок и формирование аудиторских отчетов. ОАЗИС также позволил вести перечни бизнес-процессов и комплаенс-обязательств, реестры рисков для подразделений компании и процессов, фиксировать существующие и недостающие контрольные процедуры.

Заместитель гендиректора по развитию бизнеса «Т1 Иннотех» Андрей Гулидин отметил, что при создании решений компания всегда ориентируется на тенденции локального рынка и стремится предвосхищать запросы российского бизнеса.

«Сегодня мы уделяем особое внимание разработке автоматизированных систем для эффективной работы с рисками и внутренним аудитом: в последние годы успешное управление этими функциями становится критичным для заказчиков из самых разных сфер. Команда „Т1 Иннотех“ продолжит развивать линейку продуктов в области управления рисками, чтобы помогать отечественным компаниям в достижении самых амбициозных целей. И наше партнерство с X5 Group стало еще одним важным шагом в этом направлении», — сказал Гулидин.

Директор по внутреннему аудиту X5 Group Иван Ворона уточнил, что в ходе изучения рынка российских GRC-решений был оценен высокий уровень гибкости ОАЗИС по части функциональности и профессионализм команды по внедрению, что позволило автоматизировать сложную методологию и передовые инструменты по управлению внутренним аудитом.

«Слаженная работа команд X5 Group и „Т1 Иннотех“ позволила выполнить сложную задачу по масштабному внедрению ПО для внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля в сжатые сроки — на это потребовалось меньше года», — заключил Ворона.