В Комлесхозе рассказали, почему лоси выходят в населенные пункты и на дороги

В последнее время в Подмосковье дикие животные стали чаще заходить в деревни, поселки и даже в города, становится участниками ДТП, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Сезонные кочевки лосей и других копытных животных носят системный характер и проходят два раза в год — весной и осенью. В это время меняется рацион питания животных. В холодное время года лоси употребляют в пищу грубые веточные корма, хвою молодых побегов сосны, а весной-летом им доступно достаточно много травянистых растений, среди которых достаточно много водных и околоводных видов. Именно тяга к вкусному корму заставляет лосей в конце весны — начале лета совершать перекочевки.

А еще с потеплением на дорогах и полях лоси начинают искать продуваемые места для спасения от кровососущих насекомых, которые беспокоят животных, забивают им дыхательные пути.

Чаще всего на дорогу выходят лоси-подростки. Они не так осторожны, как взрослые животные. Поэтому попадают под колеса машин. И спасти сохатых, к сожалению, практически невозможно. Также одной из причин выхода молодняка на дороги становится поиск новых мест обитания.

Московская область славиться своими лесами, которые граничат с населенными пунктами. Здесь возникают естественные зеленые коридоры, по которым лоси и другие копытные кочуют с места на место, от одной кормовой базы к другой. Большинство животных, оказавшись в черте города или другого населенного пункта, уже не могут самостоятельно выйти за его пределы и, напуганные уличным шумом, а также действиями людей, получают тяжелые травмы, попадают в аварии, разбиваются об изгороди, гибнут.

Выход один — будьте осторожны и предельно внимательны на дороге, особенно — в тёмное время суток: соблюдайте скоростной режим и следите за установленными знаками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.