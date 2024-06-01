В Комлесхозе рассказали о наказании за нарушение правил пожарной безопасности

На берегу Оранжевого озера в Воскресенском городском округе во время ограничений на посещение лесов компания отдыхающих разместила разожженный мангал под кронами деревьев. За нарушение правил пожарной безопасности на виновных завели административное дело и протокол, сообщила пресс-служба Комлесхоза Московской области.

Также в Хорловском участковом лесничестве, неподалеку от Оранжевого озера и в 1 км от деревни Елкино городского окурга Воскресенск пожарные Комлесхоза больше 4 часов боролись с возгоранием на площади 0,16 га.

До 3 июня в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности на всех территориях лесничеств Подмосковья введен режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

За поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.