В Комлесхозе рассказали, где пройдет акция «Чистый лес» до конца мая

Экологическая акция «Чистый лес» пройдет в девяти населенных пунктах Московской области с 24 по 31 мая, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

Экологическая акция «Чистый лес», организованная по инициативе депутатов Мособлдумы и партии «Единая Россия», уже третий год проводится в Подмосковье.

Лесничие, депутаты, представители администраций городских и муниципальных округов и неравнодушные граждане вместе убирают лесные участки от неликвидной древесины и бытового мусора», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Акция пройдет: 24 мая — в Домодедово, Люберцах, Мытищах, Орехово-Зуево и Химках, 25 мая — в Талдоме и Щёлково, 30 мая — на хуторе Рожновка Одинцовского округа, 31 мая — в Балашихе.

В 2024 году сотрудники лесничеств вместе с представителями партии «Единая Россия», депутатами Мособлдумы, местными народными избранниками и неравнодушными жителями Подмосковья проводили экологическую акцию «Чистый лес» на территории 25 городских округов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» федерального проекта «Сохранение лесов». Силами более 1600 участников собрано 939 кубометров валежника на площади около 63 га.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Андрей Воробьев.