В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что делать при сильном ветре в лесу

В Московской области 14 марта синоптики обещают усиление юго-западного ветра до 23-25 м/с, такой воздушный поток клонит деревья к земле, ломает ветви и сучья, носит шаткие конструкции, может повредить кровлю на зданиях. В Комлесхозе рассказали что делать, если сильный ветер застал в лесу, сообщает пресс-служба ведомства.

В такую погоду не стоит парковать автомобили вблизи деревьев или рекламных конструкций, а также стоит воздержаться от посещения лесов. Если все-таки стихия застала в лесу, лесничие советуют придерживаться основных правил техники безопасности.

При усиливающемся ветре не следует убегать из леса. Смысла это не имеет: ураган быстрее. Опасность представляют не только стволы, падающие на землю, но ветви и другие предметы, которые ветер подхватил и может швырнуть в вашу сторону. Защитите в первую очередь голову. Даже среди невысоких деревьев нельзя оставаться на открытом пространстве. Лучше расположиться у отвесной стены. Если впадин нет, то лучше присмотреть очень крутой склон холма.

Машина — надежное укрытие. Не стоит оставлять автомобили под большими деревьями.

В случае экстренной ситуации и при необходимости проведения спасательных мероприятий следует звонить по единому номеру службы спасения «112».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.