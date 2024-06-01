сегодня в 16:58

Жителям Подмосковья напомнили о недопустимости разведения огня в лесу

До 3 июня в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности на всех территориях лесничеств Подмосковья введен режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Комлесхоза Московской области.

Лесничества можно посмотреть на карте.

До 3 июня категорически запрещено разводить костры в лесах. Также запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы, лесные дороги будут перекрываться шлагбаумами.

Усиливается патрулирование лесного фонда сотрудниками правоохранительных органов, МЧС и специалистами лесной охраны.

Контроль за пребыванием жителей в лесах сотрудники лесной охраны осуществляют с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

За поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

Кроме того, жители при пребывании в лесах обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесных пожаров обязаны сообщить о лесном пожаре с использованием единого номера вызова экстренных оперативных служб "112";

принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.