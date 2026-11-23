В Коми суд вынес приговор по делу об убийстве, которое оставалось нераскрытым больше 20 лет. Вину обвиняемого доказали с помощью редчайшей запаховой экспертизы, но защита с ее достоверностью не согласна и пытается оспорить приговор, сообщает Baza .

Тело погибшего мужчины нашли в январе 2000 года на обочине в поселке Озерный. У мужчины была затянута удавка на шее, а тело покрывали многочисленные колото-резаные раны, ставшие причиной смерти. Подозрение пало на его приятеля. Следствие предположило, что мужчины поссорились в компании, после чего жертву увезли в лесополосу, избили, душили удавкой и нанесли 13 ударов ножом. Расследование остановилось на двадцать лет.

Сдвинуть дело с мертвой точки удалось специалистам ЭКЦ УМВД по Новгородской области, которые занялись им спустя 24 года. Они исследовали шнур-удавку, все это время хранившийся в материалах дела. Запаховый метод одорологии предполагает работу с собаками-детекторами, натасканными на конкретные запахи. Животные дали реакцию на запаховые следы подозреваемого, и суд приговорил его к 10 годам строгого режима.

Адвокат с таким выводом не согласен. Он обращает внимание, что удавку изъяли на месте убийства, не упаковав в стерильный пакет, к ней могли прикасаться руками, а за столько лет запах способен измениться непредсказуемо. Вдобавок две судебно-медицинские экспертизы разошлись во времени смерти: одна относит ее к утру 25 января, другая к вечеру 24 января. Это расхождение защита считает существенным и просит независимого исследования. Вину осужденный не признает, близкие уверены в его невиновности.

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