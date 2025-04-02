В Комбинате благоустройства Серпухова готовятся к весеннему оформлению клумб

Скоро жителей округа Серпухов порадуют более 120 тыс. цветочных саженцев, которые привнесут яркие краски в жизнь города. Осенью уже было посажено 12 тыс. тюльпанов, которые украсили 20 клумб в Протвино и Серпухове. А в апреле к ним добавят еще 20 тыс. цветов виолы, чтобы обеспечить еще больше цветового разнообразия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Но это только начало! В планах на весну — посадка летних видов цветов, таких как цинерария, петуния, львиный зев, георгины и многие другие. Это позволит создать удивительные цветочные композиции, которые будут радовать глаз жителей и гостей округа в течение всего теплого сезона.

Остались только финальные штрихи, и совсем скоро улицы, парки и скверы будут радовать глаз яркими весенними красками. Совсем скоро вы вновь сможете наслаждаться прекрасными видами и проводить время на свежем воздухе среди цветущих клумб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.