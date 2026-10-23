В Коломне завершают реконструкцию сквера на улице Левшина

Реконструкция сквера на улице Левшина в Коломне близится к завершению: готовность объекта превышает 80%. Здесь появятся детская площадка, качели и прогулочные аллеи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне завершают комплексное благоустройство сквера на улице Левшина площадью 1,72 га. Обновление территории стало одним из ключевых этапов подготовки города к 850-летнему юбилею.

«Работы по комплексному благоустройству территории площадью 1,72 га идут полным ходом. Строительная готовность объекта превышает 80 процентов», — рассказал 22 октября первый заместитель главы городского округа Коломна Денис Лубяной.

Рабочие уже сформировали пешеходные зоны, проложили коммуникации и отсыпали дорожки. Сейчас они устанавливают малые архитектурные элементы, скамейки и урны, обустраивают входную группу, монтируют освещение, высаживают деревья и кустарники. Для безопасности в сквере предусмотрены камеры видеонаблюдения.

После реконструкции сквер станет многофункциональным пространством для прогулок и отдыха жителей всех возрастов. Здесь оборудуют детскую площадку, качели, лавочки и прогулочные аллеи.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.