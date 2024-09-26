В Коломне запустили производство по пошиву нижнего белья

Коломенская компания «ЛЭНЖИ» запустила работу нового цеха по пошиву нижнего белья. Построить и ввести в эксплуатацию новое здание предприятию помогла президентская мера поддержки «Промышленная ипотека», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новая площадка — это новые возможности для развития компании и экономики муниципалитета. Со своей стороны, мы настроены на конструктивный диалог, открыты для новых идей и инициатив. Поддержка предпринимательской деятельности — один из приоритетов в работе правительства Московской области», — сказал заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Шаталов.

В новом цехе на площади 1,5 тыс. кв. м организовано производство законченного цикла, охватывающее весь процесс — от проектирования изделий в экспериментальном цехе до раскроя, пошива и последующей отгрузки. Здесь созданы удобные и функциональные рабочие места, швеи и закройщицы трудятся на современном оборудовании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.