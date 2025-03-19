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В Коломне заасфальтируют восемь «народных троп» в 2025 году

Восемь стихийных пешеходных маршрутов — «народных троп» — заасфальтируют в течение этого года в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тропинки благоустроят по следующим адресам:

с. Акатьево, от дома № 20 по ул. Юбилейной к детскому саду № 28;

г. Коломна, к школе № 15 (бульвар 800-летия Коломны, д. 9);

г. Коломна, от дома № 28 по Озерскому шоссе к детскому саду № 7 «Росинка»;

г. Коломна, от дома № 40 по ул. Ленина к Центру детского творчества (отдел «Центр внешкольной работы»);

г. Озеры, от дома № 25 в мкр. Маршала Катукова к детскому саду № 14 «Веселые звоночки»;

г. Озеры, от дома № 25 в мкр. Маршала Катукова к детскому саду № 14 «Веселые звоночки» (участок 2);

г. Озеры, от дома № 25 в мкр. Маршала Катукова к детскому саду № 14 «Веселые звоночки» (участок 3);

г. Озеры, от дома № 29 в мкр. Маршала Катукова к гимназии № 4.

Программа «Народные тропы» реализуется при поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Заасфальтированные дорожки позволяют жителям сокращать дорогу до социально значимых объектов — школ, больниц, автобусных остановок — и делают привычные ежедневные маршруты более удобными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.