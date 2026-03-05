В Коломне в 2026 году проведут санитарные рубки на 12 га

Санитарные рубки в 2026 году охватят более 12 гектаров леса в городском округе Коломна. Работы уже идут в Песковском участковом лесничестве рядом с деревней Новая и продолжатся еще на нескольких участках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Песковском участковом лесничестве вблизи деревни Новая сплошная санитарная рубка уже проводится на двух участках общей площадью 7,64 гектара. На 6,2 гектара выполняют рубку поврежденных деревьев, еще на 1,44 гектара очищают территорию от порубочных остатков.

Всего в этом году сплошные санитарные рубки запланированы на площади 12,09 гектара. Работы пройдут в Песковском участковом лесничестве, а также вблизи села Нижнее Хорошово, деревень Конев Бор и Новая.

Старший участковый лесничий филиала ГАУ МО «Мособллес» Лариса Струкова 4 марта пояснила, что рубки проводят в строгом соответствии с правилами и только при крайней необходимости.

«В нашем случае мероприятие проводится для устранения последствий ветровала. После завершения расчистки на вырубках будут проведены подготовка почвы и лесовосстановительные работы, чтобы на смену больным деревьям пришли молодые и здоровые насаждения», — рассказала Струкова.

Санитарные мероприятия направлены на сохранение лесных ресурсов. Удаление поврежденных насаждений и последующее восстановление леса повышают его устойчивость к болезням и вредителям и снижают риск пожаров из-за скопления сухостоя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.