В Коломне в 2026 году обустроят 13 народных троп

Благоустройство 13 стихийных пешеходных маршрутов проведут в городском округе Коломна в 2026 году. Работы выполнят в Коломне и Озерах по программе губернатора Московской области «Пешком», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В перечень работ вошли десять участков в Озерах и три — в Коломне. Тропы заасфальтируют на наиболее востребованных направлениях к школам, детским садам, поликлиникам и остановкам общественного транспорта.

В Коломне пешеходные дорожки обустроят по улице Советской — от домов №46 и 47 к автобусной остановке «Сосновая», от трамвайной остановки «Мосэнерго» к школе №21, а также по улице Ларцевы поляны к поликлинике №4.

В Озерах работы пройдут в микрорайоне-1 — от дома №20 к школе №3, от дома №22 к дому №21 и по трем направлениям к детскому саду №5 «Сказка» от домов №18, 19 и 24. Кроме того, в микрорайоне имени маршала Катукова заасфальтируют тропы от дома №32 к детскому саду №15, от дома №36 к дому №37, от дома №5 к остановке «Торговый центр», а также от домов №3 и 7 к гимназии №4.

Программа «Пешком» направлена на обустройство протоптанных жителями маршрутов. Новые дорожки позволят сократить путь к социально значимым объектам и сделать ежедневные маршруты более удобными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.