В Коломне установят 60 новогодних елок и 65 фигур декоративной иллюминации

Общественные пространства городского округа Коломна готовят к встрече Нового года. Совсем скоро Коломна и Озеры засверкают праздничными огнями. Парки, скверы и улицы городов уже начали украшать к праздникам. Всего в этом сезоне сотрудники МБУ «Спецавтохозяйство» нарядят 60 елок и подключат 65 фигур декоративной иллюминации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Советской площади в Коломне уже завершили установку главной городской елки. В ближайшее время искусственное 25-метровое дерево украсят — повесят светодиодные гирлянды (вертикальные и горизонтальные), а также елочные игрушки и звезду на макушку.

Появятся и новые элементы — на территории обновленного парка 50-летия Октября установят новогоднюю ель, световые конструкции «Шары», «Кролик с часами», «Фонтан», «Горный олень», «Зеркало», «Пингвин» и цифры 2026. Входную группу украсит хвойная гирлянда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.