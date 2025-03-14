В Коломне стартовали работы по обустройству новой рекреационной зоны

В Коломне стартовала масштабная реконструкция парка 50-летия Октября, который находится в микрорайоне Колычево. Здесь планируют создать современные условия для отдыха и спорта. Так, на территории появится детская игровая площадка и многофункциональная спортивная зона с площадками для баскетбола, волейбола и футбола. Кроме того, будет создана новая система дорожек общей длиной 10,6 км, включая пешеходные тропинки, велодорожки и лыжероллерную трассу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Запланировано строительство павильона спортивной школы, кафе и пункта проката спортивного инвентаря, а также создание специальной зоны отдыха с качелями. Для обеспечения безопасности парк оборудуют системами освещения и видеонаблюдения, установят современные навигационные элементы. Рядом с центральным входом предусмотрена парковка на 110 мест.

Вся эта работа является важным этапом в создании качественной городской инфраструктуры.

«Сейчас ведутся активные подготовительные работы: расчистка территории, разбивка тротуаров и устройство дренажной системы. Все это закладывает основу для создания детских и спортивных площадок, лыжероллерной трассы и зон для отдыха, которые сделают парк любимым местом для прогулок и активного досуга коломенцев», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Проект реализуется по областной программе «Парки в лесу», цель которой — преобразование лесных массивов Подмосковья в полноценные рекреационные зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.