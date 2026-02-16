В Коломне стартовал сезон интеллектуальных игр для школьников

В молодежном центре «Горизонт» 12 февраля прошли отборочные туры по интеллектуальной игре в рамках Коломенской школьной лиги. В мероприятии приняли участие 288 школьников из 16 школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне 12 февраля в молодежном центре «Горизонт» состоялись отборочные туры по интеллектуальной игре, которые открыли новый сезон Коломенской школьной лиги. Проект реализуется командой губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлен на развитие интеллектуальных способностей школьников.

В отборочных турах приняли участие 48 команд из 16 школ округа, всего 288 учеников. Команды соревновались в пяти турах, по итогам которых 11 лучших коллективов вышли в финал. Лидером стала команда «Кубик Штирлеца», набравшая 16 правильных ответов из 20 возможных.

Финал интеллектуальной игры состоится 5 марта. Для подготовки участников на базе молодежного центра работает клуб интеллектуального творчества «Точка вопроса», где школьники могут развивать эрудицию и тренировать мозговую активность.

В этом году в программу Школьной лиги включили альтернативные виды спорта: интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», киберспорт и «Большие гонки». К проекту уже присоединились 16 школ округа, что позволило охватить около 900 детей и подростков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.