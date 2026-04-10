В Коломне сотрудникам военкомата вручили награды ассоциации ветеранов СВО

Торжественное мероприятие к 108-й годовщине военных комиссариатов прошло 8 апреля в Коломне. Троим сотрудникам военкомата, участвовавшим в спецоперации, вручили членские билеты и значки Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное событие состоялось в клубе на территории коломенского военкомата. Особое внимание уделили участникам специальной военной операции, которые после возвращения из зоны боевого соприкосновения продолжают службу в военном комиссариате.

Сотрудников поздравили военный комиссар Коломны подполковник Павел Сорокопуд и советник главы городского округа, ветеран СВО Дмитрий Глодов. Павел Сорокопуд зачитал поздравления от военного комиссара Московской области и руководителя Центра беспилотной авиации Минобороны РФ. С приветственным словом также выступили представители совета ветеранов округа.

Дмитрий Глодов вручил троим сотрудникам военкомата, участвовавшим в спецоперации, членские билеты и значки Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Теперь в коломенском отделении организации состоят 88 защитников.

«Сотрудники коломенского военкомата встречают праздник на рабочем месте, ведь дела не ждут. Именно на их плечах лежит проведение призывной кампании, работа с ветеранами и военными пенсионерами, поддержка семей пропавших без вести военнослужащих, увековечивание памяти погибших героев, патриотическое воспитание молодежи, а самое важное — ответственность за судьбы молодых людей, которые становятся защитниками нашей страны», — отметил Дмитрий Глодов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.