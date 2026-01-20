В Коломне сняли шоу «Повара на колесах» о гастрономии Подмосковья

В Коломне прошли съемки телешоу «Повара на колесах», где ведущие представили туристический и гастрономический потенциал округа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Съемки популярного телевизионного шоу «Повара на колесах» состоялись в Коломне. Ведущие познакомили зрителей с историческими достопримечательностями города, музеями, а также разнообразием местных кафе и ресторанов.

Во время программы повара приготовили для жителей два фирменных блюда — сливочную уху и свинину, используя продукты от местных поставщиков. Это продемонстрировало высокое качество региональной продукции.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что выпуск передачи повысит интерес к Коломне среди любителей кулинарии. Город сочетает исторический колорит и современную гастрономию, предлагая гостям широкий выбор заведений.

В округе работает 221 предприятие общественного питания. В 2025 году открылись 32 новых заведения на 1 185 посадочных мест, создано 131 рабочее место. Коломна укрепляет позиции одного из ключевых кулинарных центров Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.