В Коломне провели конференцию по духовно-нравственному образованию

Областная конференция для молодых педагогов Подмосковья собрала 350 участников 15 октября в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне. Встречу посвятили христианскому учению о человеке и вызовам современных технологий, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конференция «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий» прошла в рамках XXIV Московских областных Рождественских образовательных чтений. Ее приурочили к пятилетию Московской митрополии. На торжественном открытии чтений первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова поприветствовала участников и вручила им благодарность от министерства.

Встреча объединила молодых учителей истории, русского языка и литературы, начальных классов, воспитателей, студентов вузов и колледжей Коломны и Орехово-Зуево, семинаристов и учеников психолого-педагогических классов 10–11-х классов.

На научном лектории обсудили духовно-нравственное воспитание в эпоху искусственного интеллекта, категории духовной пустоты и наполненности в изобразительном искусстве. Педагоги, студенты и школьники также работали в восьми секциях.

Программа включала мастер-классы для классных руководителей, педагогов дошкольного и начального образования. В методической лаборатории рассмотрели цифровые технологии на уроках духовно-нравственной культуры, в психологической — освоили формат классических «римских» дебатов.

Участники изучили русскую словесность в цифровом мире и посетили лекцию-интерактив «Душевное равновесие: миф или реальность». Для школьников провели урок «Твоя жизнь до рождения».

Итоги подвела ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова. Каждый участник получил подарочный пакет с книгами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.