В Коломне прошло соревнование по ориентированию «Ратная слава Подмосковья»

12 сентября в Коломне прошло областное соревнование по городскому духовно-историческому ориентированию «Ратная слава Подмосковья» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из Коломны, Домодедова, Луховиц, Можайска, Подольска, Пушкина, Балашихи и Серпухова.

Соревнование по городскому ориентированию было организовано Комплексным центром социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» при поддержке Коломенской спортивно-молодежной организации «Ковчег» и ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея» с целью популяризации городских соревнований по спортивному ориентированию как метода социальной реабилитации, формирования социальной активности, повышения коммуникативных качеств, укрепления физического и психического здоровья участников соревнования.

Командам было предложено пройти маршрут по картам, с 15 указанными контрольными пунктами, обозначающими исторические объекты Коломенского кремля. По результатам соревнования были выявлены победители, а все команды были отмечены дипломами и награждены памятными подарками.

Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной: мастер-класс по спортивному городскому ориентированию, активное состязание 10 команд, обучение стрельбе из лука, концертная программа творческих коллективов КЦСОиР «Коломенский». Соревнование по городскому ориентированию подарило всем его участникам много новых знаний, позитивных эмоций и радость активного отдыха.

Подводя итоги Областного мероприятия по городскому ориентированию, директор Комплексного центра Ю. В. Кузин подчеркнул, что изучение истории Подмосковья, обучение навыкам спортивного ориентирования в формате городского соревнования, приносят большие результаты в реабилитационном процессе людей с ограниченными возможностями здоровья.

Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» находится по адресу: г. Коломна, ул. Черняховского, д. 5. Задать вопросы можно по телефону: 8 (496) 618-76-67.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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