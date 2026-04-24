В Коломне прошла торжественная встреча мощей святителя Филарета

В Коломне 23 апреля в Тихвинском храме состоялось торжественное богослужение по случаю прибытия мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского.

С раннего утра в Тихвинском храме Коломны проходила молитва: в город привезли частицу мощей святителя Филарета, духовного покровителя Коломны. После внесения святыни началась праздничная служба, которую возглавили митрополиты Климент и Павел. На богослужении собрались десятки верующих, многие пришли семьями, чтобы поклониться святителю.

Мощи доставили в Коломну в рамках православной выставки-форума «Радость слова». Для города это стало не только церковным событием, но и встречей с одним из самых известных уроженцев. Святитель Филарет родился в Коломне в 1782 году, с детства помогал отцу в храме и, став архиереем, часто возвращался в родной город.

Святитель Филарет известен как богослов, просветитель и государственный деятель. Его «Пространный христианский катехизис» лег в основу религиозного образования, а также он участвовал в подготовке Синодального перевода Библии и написал текст Манифеста об отмене крепостного права. Поклониться мощам можно 23 апреля до 19:00 и 24 апреля до 16:30.

