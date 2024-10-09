В Коломне прошел семинар-практикум Всероссийского проекта «Орлята России»

Семинар-практикум Всероссийского проекта «Орлята России» впервые состоялся в Коломне. Мероприятие организовали на базе школы № 21, где три года назад появились первые в городском округе участники «Орлят». Представители учебного заведения поделились опытом участия в проекте с коллегами из школ № 3 и № 6, а также с гостями из соседних городских округов, сообщила пресс-служба администрации округа.

«Педагоги рассказали о находках и интересных приемах. Например, старшие воспитатели дошкольных отделений поработали над „бесшовным“ внедрением проекта в уклад выпускных групп. Кроме того, участники семинара посетили церемонию посвящения школьников в Орлята», — рассказали в управлении образования администрации Городского округа Коломна.

«Орлята России» — это проект по развитию социальной активности младших школьников, реализуемый в Коломне с 2021 года. На сегодня участниками «Орлят» являются ученики более чем трехсот классов школ городского округа.

В прошлом году Подмосковье запустило пилотный проект «Орлята-Дошколята», и уже в этом году он был рекомендован к реализации на всей территории Российской Федерации. В Коломне Орлятами-Дошколятами уже стали воспитанники 78 групп детских садов.

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