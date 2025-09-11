В Коломне прошел фестиваль ретроавтомобилей

Событие собрало на одной площадке более 100 участников из разных регионов России. Зрители увидели примерно 60 ретроавтомобилей, бережно восстановленных до мельчайших деталей, более 20 эффектных тюнинг-машин, а также впечатляющие мотоциклы и грузовики. Так, на фестивале были представлены один из самых популярных классических автомобилей в мире кабриолет MG MGB, редчайший отечественный кабриолет «Лада Наташа» (он был выпущен тиражом всего 450 экземпляров), раллийный грузовик MAN и немецкая легенда Wanderer-1936.

«Каждый экспонат — это легенда. Каждый владелец — хранитель уникальной истории. Важно отметить и то, что фестиваль стал не только отдушиной для взрослых, но и местом для семейного досуга с множеством тематических мастер-классов и развлечений на открытом воздухе, большой ярмаркой и гастродвориком», — рассказали организаторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.