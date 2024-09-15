В Коломне прошел благотворительный забег «Пульс Добра»

В день 847-летия Коломны у стен кремля стартовал благотворительный забег «Пульс Добра». Масштабный спортивный праздник, организованный благотворительным фондом «Исток» при поддержке министерства спорта Московской области, уже в седьмой раз собрал вместе любителей легкой атлетики всех возрастов, сообщили в пресс-службе администрации Городского округа Коломна.

«Мы рады всем, кто любит бег и делает это со смыслом! Сегодня побежим прекрасной компанией любителей и знаменитых спортсменов. Наш маршрут пройдет мимо старинных храмов, вдоль стен коломенского кремля», — приветствовала участников Президент Фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

Участников благотворительного забега напутствовали также первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева, министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, депутат Госдумы Никита Чаплин, глава Городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Мособлдумы и двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева и российские спортсмены-олимпийцы Евгений Рылов, Даниил Алдошкин, Александр Бондарь.

«В Коломне любят спорт, достигая высоких результатов. В городском округе развиваются 74 спортивных направления, одно из самых массовых — это легкая атлетика. Для нас большая честь и ответственность — принимать сегодня бегунов не только со всего Подмосковья, но и других регионов», — сказал глава округа.

Маленькой коломчанке Таисии всего четыре годика, но это уже не первый её забег. Сегодня юная спортсменка вышла на старт вместе с мамой Александрой.

«Дочка побежит самую короткую дистанцию, 300 метров. Я бегу три километра. Записывались на дистанции еще в апреле, чтобы точно попасть. Наша семья любит спорт, любит бег, и мы, конечно, не смогли остаться в стороне, когда подобный старт проводится в нашем городе», — рассказала Александра Аканова.

Все средства, поступившие от участников благотворительного забега, будут направлены на помощь детям в Коломенский семейный центр.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

„Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам“, — сказал он.