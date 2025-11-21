В Коломне продолжается реконструкция сквера «Блюдечко» — значимого исторического пространства, любимого многими жителями и гостями города. Работы ведутся при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере уже спланированы прогулочные дорожки и приведены в соответствие со стандартами марши бетонной лестницы, ведущей к конькобежному центру «Коломна». Следующий этап — облицовка ее мрамором и установка перил из нержавеющей стали. Также ведутся работы по монтажу металлической лестницы и амфитеатра. В перспективе — установка павильонов, беседок, качелей, скамеек и урн.

«В настоящее время объект готов на 40 процентов. Задача подрядчиков на зимний период — завершить монтаж ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, а также отливку бетона для мощения брусчатки. Во время сильных морозов работы ни в коем случае не остановятся, предусмотрена возможность разогрева бетона», — рассказал директор конькобежного центра «Коломна», депутат совета депутатов городского округа Коломна Сергей Орлов.

Напомним, сквер «Блюдечко» — часть исторического маршрута Коломны, где проводят фестивали и городские праздники. Рядом расположены 175 архитектурных памятников, в том числе, старинные усадьбы и монастыри. Название сквера связано с живописными панорамами, открывающимися на город.

Окончание работ по реконструкции «Блюдечка» запланировано на декабрь 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.