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В Коломне продолжается благоустройство парка Мира

В нынешнем году в подмосковной Коломне продолжили масштабное благоустройство парка Мира. Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Парк Мира является главной городской зоной отдыха и развлечений для разных групп лиц. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка. В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мы приступаем к масштабной реконструкции парка», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Парк Мира — многофункциональный городской парк культуры и отдыха, основанный в советское время. Общая площадь парка — 26 га. Он считается практически самым крупным лесным массивом Коломны.

Концепцией благоустройства предусмотрена реконструкция исторических элементов благоустройства — входных арок, фонтана, танцевальной площадки и сцены. Основные функциональные зоны расположатся в местах, свободных от деревьев, что предполагает полный отказ от вырубки зеленых насаждений. В юго-восточной части участка будет обустроена спортивная зона со скейтпарком. По периметру участка проложат велодорожку.

На всей территории запланировано обновление дорожно-тропиночной сети, обновление системы освещения, установка камер видеонаблюдения и парковой мебели — скамеек, пергол, теневых навесов, урн. Вблизи функциональных зон будут высажены цветущие кустарники и деревья.

Сейчас ведутся работы по устройству основания ДТС, основания под ДИП, укладке плитки, отделке сцены, ремонту ограждения и входных арок, планировке почвы, озеленению, монтажу МАФ.

Работы по благоустройству планируют завершить в июле этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.